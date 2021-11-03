МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Рубль замедлил снижение к доллару и евро и частично компенсировал предыдущие потери после ожидаемых решений ФРС США по ставке и выкупу активов, следует из данных торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.46 мск повышался на 37 копеек – до 71,87 рубля, курс евро – на 69 копеек, до 83,49 рубля. До объявления решений ФРС доллар и евро торговались на уровнях 72,2 рубля и 83,6 рубля соответственно.

ФРС по итогам заседания 2-3 ноября ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Регулятор также сообщил о начале сокращения выкупа активов с рынка с текущих 120 миллиардов долларов – в ноябре до 105 миллиардов долларов, в декабре – до 90 миллиардов.

При этом глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что трудно сказать, когда прекратятся перебои с цепочкой поставок, напрямую влияющие на рост цен. Он считает, что динамичная американская экономика приспособится к дисбалансу спроса и предложения, и по мере этого инфляция сократится до уровня намного ближе к цели в 2%. Также он заявил, что сокращение выкупа активов не является сигналом к возможному повышению базовой ставки ФРС.

Все это достаточно "голубиные" сигналы для рынка, оказывающие поддержку рисковым активам, в том числе и рублю.