МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Биржи США в среду закрылись ростом основных индексов S&P 500, DJIA и Nasdaq после решения Федеральной резервной системы (ФРС) начать сокращать выкуп активов с рынка уже в ноябре, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 23.00 мск промышленный DJIA вырос на 0,29% до 36157,58 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 поднялся на 0,65% до 4660,57 пункта, тогда как высокотехнологичный Nasdaq вырос на 1,04% до 15811,58 пункта.

ФРС по итогам заседания 2-3 ноября ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Регулятор также сообщил о начале сокращения выкупа активов с рынка – в текущем месяце до 105 миллиардов долларов, в декабре – до 90 миллиардов.

Следующее заседание запланировано на 14-15 декабря.