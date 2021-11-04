МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг растут вслед за американскими рынками после решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. ФРС США ожидаемо сохранила базовую ставку на прежнем уровне

По состоянию на 12.31 мск британский индекс FTSE 100 увеличивается на 0,39%, до 7277,44 пункта, французский CAC 40 — на 0,44%, до 6981,16 пункта, немецкий DAX — на 0,38%, до 15818,4 пункта.

Заседание ФРС стало определяющим для всего финансового мира, не только в США. Федрезерв накануне ожидаемо сохранил базовую процентную (учётную) ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Регулятор также сообщил о начале сокращения выкупа финансовых активов с рынка на 15 миллиардов долларов в месяц – в текущем месяце до 105 миллиардов, в декабре – до 90 миллиардов. В то же время глава Федрезерва Джером Пауэлл на пресс-конференции заявил, что постепенное сворачивание программы выкупа не сигнализирует о росте ставок в ближайшее время.

"Выкуп активов должен завершиться примерно в середине 2022 года, но до этого времени ФРС будет продолжать увеличивать свой баланс до рекордных уровней, что будет поддерживать инфляционное давление и фондовый рынок", — сказала газете Wall Street Journal аналитик Swissquote Ипек Озкардеская (Ipek Ozkardeskaya). Фондовые индексы Европы растут на решениях ФРС США

Европейские инвесторы также оценивают корпоративную отчетность. Чистая прибыль французской банковской группы Societe Generale по итогам первых трех кварталов составила 3,9 миллиарда евро после убытка год назад в 728 миллионов. Акции группы дорожают на 3,4%.

Позднее в четверг будут известны итоги заседания британского центробанка. Большинство аналитиков прогнозируют сохранение ставки рефинансирования, однако некоторые эксперты ждут её повышения до 0,25% с 0,1%.