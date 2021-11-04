МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в четверг преимущественно мало отклоняются от отметок вчерашнего закрытия и изменяются разнонаправленно — после выхода данных с рынка труда США и сведений о торговом балансе, свидетельствуют данные торгов. Google хочет переместить крупнейшую биржу в облако

По состоянию на 16.52 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,09%, до 36125,98 пункта, при этом индекс широкого рынка S&P 500 растёт на 0,07%, до 4663,8 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ увеличивается на 0,2%, до 15843,8 пункта, при том что днем ранее индикатор уже обновил исторический максимум, достигнув 15665,9 пункта.

Американские инвесторы в четверг продолжают оценивать решения по поводу дальнейшей монетарной политики Федеральной резервной системы США. Этот фактор был явно позитивным для рынков вчера. Так, регулятор по итогам заседания 2-3 ноября ожидаемо сохранил учётную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. ФРС также сообщила о начале сокращения выкупа финансовых активов с рынка на 15 миллиардов долларов в месяц – в текущем месяце до 105 миллиардов, в декабре – до 90 миллиардов.

Но сегодня трейдеры обратили внимание на новую порцию макростатистики, которая оказалась не столь однозначной. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 30 октября, снизилось на 14 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 269 тысяч. Показатель по-прежнему остается минимальным с марта 2020 года, а аналитики ожидали снижения показателя лишь до 271 тысячи.

При этом промышленный индекс DJIA наиболее чутко прореагировал снижением на данные о дефиците торгового баланса США, который в сентябре вырос 80,9 миллиарда долларов, или более чем на 11% по сравнению с августом, благодаря снижению экспорта и росту импорта. При этом аналитики ожидали увеличения дефицита лишь до 80,5 миллиарда долларов.