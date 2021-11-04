МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Российская каршеринговая компания "Делимобиль" перенесла проведение первичного размещения акций (IPO), сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. ЕБРР повысил прогноз роста ВВП России по итогам текущего года

"Несмотря на высокий интерес со стороны инвесторов, "Делимобиль" принял решение перенести сроки IPO из-за рыночных условий", — сказали в пресс-службе.

Как сообщил агентству источник на рынке, срок проведения IPO переносится на начало следующего года.

"Делимобиль" в октябре объявил о намерении разместить американские депозитарные акции (ADS) на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) со вторичным листингом на Московской бирже под тикером DMOB. Как сообщалось в материалах компании, в ходе IPO планируется размещение 20 миллионов ADS, каждая бумага эквивалентна двум обыкновенным акциям. Для организаторов сделки предусмотрен опцион доразмещения в объеме 3 миллионов ADS. Таким образом, компания может привлечь 200-240 миллионов долларов (230-276 миллионов в случае реализации опциона).

Сервис поминутной аренды автомобилей "Делимобиль" начал работу в 2015 году. На данный момент компания насчитывает более 18 тысяч автомобилей. Арендовать "Делимобиль" можно в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и ряде других российских городов.

Основным бенефициаром "Делимобиля" через фонды секьюритизации MK Impact Finance (37,96% акций) и Mikro Fund (16,89%), а также компанию D-Mobility Worldwide (13,37%) является сооснователь сервиса Винченцо Трани. У аффилированной с "ВТБ Капиталом" Nevsky Property Finance Ltd. — 13,39% акций. Миноритарные акционеры — Артем Сергеев (11,13%), Артур Меликян (4,23%) и Станислав Грошов (3,04%).