МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Интернет-агрегатор объявлений рынка недвижимости "Циан" установил цену размещения акций IPO по верхней границе диапазона. Как сообщила компания, стоимость одной бумаги составила $16, это американская депозитарная акция (ADS).

Ожидается, что торги этими акциями на Нью-Йоркской бирже (NYSE) и МосБирже начнутся уже в пятницу, 5 ноября.

Капитализация всей компании "Циан", исходя из оценки одной акции, составляет $1,1 миллиарда.

Объем размещения составил 18,213 миллиона ADS. Сам холдинг в рамках IPO разместил 4,042 миллиона новых ADS. Нынешние акционеры — продают еще 14,171 миллиона ADS.

Продающими акционерами в рамках первичного размещения стали структуры:

Elbrus Capital,



Goldman Sachs,



основатель "Циана" Дмитрий Демин,

экс-руководитель сервиса Сергей Осипов.



Организаторами размещения стали Stanley, Goldman Sachs International, J.P. Morgan, BofA Securities, "Ренессанс Капитал", "ВТБ Капитал", Райффайзенбанк, "Тинькофф" и Alfa CIB.