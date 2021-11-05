МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи умеренно снижается к середине торгов пятницы, следует из данных торговой площадки. Доллар укрепляется на форексе

Индекс Мосбиржи к 14.12 мск опускается на 0,19%, до 4176,94 пункта, долларовый индекс РТС растет на 0,67% до 1838,74 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается в то же время на 18 копеек, до 71,55 рубля, курс евро — на 73 копейки, до 82,53 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,6%, до 81 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Динамику лучше рынка демонстрируют акции "Акрона"(+3,5%), "Яндекса"(+0,92%), "Фосагро"(+1,5%) и АФК "Система"(+0,85%).

Стоимость бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", также прибавляет, 1,6%.

Заметно хуже рынка торгуются бумаги "Русала" (-3,53%), ММК (-2,26%), "Норникеля" (-1,45%) и обыкновенные акции Сбербанка (-1,61%). Фондовый индекс Франции снова обновил рекорд

ПРОГНОЗЫ

"По индексу Мосбиржи ожидаем торги без особых изменений на фоне слабой активности ввиду праздничного дня, скорее всего день закончится с небольшими изменениями, на уровне 4160-4165 пунктов", — прогнозирует Дмитрий Александров из компании "Универ капитал". Александров напоминает, что во второй половине дня влияние на ход торгов могут оказать данные из США о безработице, которые будут опубликованы в 15.30 мск.

Эксперт добавляет, что появляются дополнительные возможности для снижения нефтяных цен в случае использования стратегических американских нефтяных резервов, что в свою очередь будет иметь негативный эффект на рынок акций РФ.

Однако если на рынке акций США сегодня продолжится рост, то и динамика российских индексов улучшится, считает Георгий Ващенко из компании "Фридом финанс" и видит верхний диапазон для индекса Мосбиржи в районе 4200 пунктов.