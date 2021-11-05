МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Большинство акций электроэнергетических компаний РФ выросло во вторник вместе с рынком, следует из данных Московской биржи. Мосбиржа ожидает пять IPO на своей площадке в первом полугодии 2022 года

Акции "Мосэнерго" выросли на 0,34%, ОГК-2 — на 0,83%, "Энел Россия" — на 0,23%, Юнипро" — на 0,18%, ТГК-14 – на 0,6%, акции "Русгидро" — на 1,11%.

Также выросли в цене и бумаги ТГК-2 (префы – на 0,89%, обыкновенные акции – на 3,55%).

Акции "Интер РАО" снизились на 0,66%, "Иркутскэнерго" — на 1,89%, ТГК-1 — на 0,48%,

Также снизились и бумаги "Квадры" (префы – на 1,09%, обыкновенные акции – на 1,91%).

Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 2,7% — до 4223,85 пункта, также следует из данных Московской биржи.