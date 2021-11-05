БЕРЛИН, 5 ноя — ПРАЙМ. Акции германской компании BioNTech, которая совместно с американской Pfizer разработала вакцину от коронавируса, упали почти на 20% на фоне сообщений о возможных нарушениях при испытаниях препарата, компания потеряла порядка 9 миллиардов евро биржевой стоимости, сообщило в пятницу издание Focus Online. В пятницу рост на бирже показали акции электроэнергетических компаний

Ранее медицинский журнал BMJ опубликовал расследование об испытаниях вакцины от коронавируса, которые проводила исследовательская организация Ventavia в штате Техас осенью 2020 года. Бывшая сотрудницу компании Ventavia, которая проводила испытания вакцины Pfizer-BioNTech, сообщила журналу BMJ о множестве серьезных нарушений в процессе исследования, в том числе о фальсификации данных и раскрытии данных пациентам о получении вакцины или плацебо.