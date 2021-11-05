МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля на вечерних торгах уверенно растет к доллару и евро, российский рынок акций несколько снизился по индексу Мосбиржи, при этом вырос по РТС, следует из данных торгов. Акции компании BioNTech упали почти на 20%

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,24% — до 4174,76 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 1,17%, до 1848,1 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 22.51 мск снижался на 45 копеек, до 71,28 рубля, курс евро – на 82 копейки, до 82,44 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent растет на 2,78%, до 82,87 доллара за баррель.

РЫНОК В ЛЕГКОМ МИНУСЕ, РУБЛЬ — ВВЕРХ

"Торговая неделя на российском рынке была сокращенной из-за выходного дня в четверг, а динамика была смешанной. Позитивный внешний фон не был отыгран", — отмечает Георгий Ващенко из "Фридом Финанс".

"Российский рынок акций в пятницу двигался разнонаправленно, из-за длинных официальных выходных в России объем торгов на Мосбирже был примерно на 40% ниже среднего за предыдущий месяц. Ключевые события недели не преподнесли неожиданностей. ФРС США ожидаемо сохранила сверхнизкие ставки и анонсировала сокращение QE в объеме 15 миллиардов долларов каждый месяц, как и предполагали на рынках" — говорит Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

В пятницу рубль отвоевал у доллара часть позиций, несмотря на укрепление американской валюты на форексе и преддверие выходных, перед которыми обычно усиливаются покупки из опасений возможных негативных событий до сессии понедельника, отмечает он.

"Основную поддержку российской валюте обеспечили растущие цены на нефть после встречи ОПЕК+, где крупнейшие нефтеэкспортеры ожидаемо решили не увеличивать темпы добычи сырья, продолжая таким образом консервативную политику", — отмечет он. В пятницу рост на бирже показали акции электроэнергетических компаний

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Выросли акции "Акрона" (5,38%), "Фосагро" (3,79%), "Полюча" (2,92%), расписки TCS (2,2%), акции ИСКЧ (1,82%), "Яндекса" (1,66%) и "Газпром нефти" (1,52%).

В лидерах снижения – акции "Русала" (-3,76%), "Эн+ Групп" (3,41%), бумаги Сбербанка (обыкновенные акции – на 2,97%, префы – на 2,43%), обыкновенные акции "Мечела" (-2,56%).

ПРОГНОЗЫ

Ориентир: диапазон 4100-4200 пунктов по индексу Московской биржи, доллар будет находиться в диапазоне 70-72 рубля.

Лучше рынка на следующей неделе могут торговаться акции потребительского сектора, телекомов, энергетики, считает эксперт.

В понедельник Бахтин из "БКС Мир инвестиций" ждет пару доллар-рубль в пределах 70-71 рубля.