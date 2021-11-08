МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Рубль в первой половине торгов понедельника перешел к незначительному снижению к бивалютной корзине, несмотря на рост стоимости нефти, следует из данных Мосбиржи. Что будет с курсом рубля на следующей неделе

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.14 мск повышается на 19 копеек, до 71,45 рубля, курс евро — на 7 копеек, до 82,57 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent в то же время растет на 0,95% — до 83,53 доллара за баррель.

Алексей Антонов из "Алор Брокер" отмечает, что давление на национальную валюту оказывает негативная динамика в секторе ОФЗ. Он добавляет, что любой негатив может вновь отправить валютную пару к отметке 72 рубля за доллар. Названы "мины", заложенные под курс рубля

Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер" напоминает, что уже во вторник Минфин начнет направлять на закупку валюты и золота в ФНБ 25,9 миллиарда рублей в день, что также может оказать давление на рубль.

"Сегодня мы ожидаем удорожания отечественной валюты, ориентируясь на плавный выход ниже отметки 71 рубль за доллар. Сдерживающим фактором могут выступить технические продажи рубля, что выражено в незначительном давлении на национальную валюту по отношению к другим мировым валютам", — прогнозирует Егор Жильников из Промсвязьбанка.