МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы растут в понедельник, индекс Dow Jones обновил исторический рекорд, трейдеры ожидают статистику по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.55 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,47% — до 36498,44 пункта, ранее индекс достиг нового исторического рекорда в 36565,73 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq рос на 0,18%, до 16000,7 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — увеличивался на 0,19%, до 4706,43 пункта.

Инвесторы настроены в целом оптимистично на текущих результатах сезона финансовой отчетности компаний. Так, около 82% компаний индекса S&P 500 показали результаты лучше ожиданий рынков, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на данные FactSet.

Вместе с этим трейдеры ожидают данные по инфляции в США, которые будут опубликованы в среду, 10 ноября. Аналитики прогнозируют, что рост потребительских цен в годовом выражении ускорился в октябре до 5,8% с 5,4% в сентябре, что может стать рекордом с декабря 1990 года, когда годовая инфляция без учета коррекции составляла 6,1%.

Акции Tesla при этом теряют 4,6% стоимости после того, как основатель компании Илон Маск заявил о возможной продаже 10% принадлежащих ему ценных бумаг компании.