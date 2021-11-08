МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос в понедельник по основным индексам на позитивном внешнем фоне, следует из данных торгов Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,04%, до 4218,27 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,94%, до 1865,46 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.56 мск снижался на 4 копейки, до 71,22 рубля, курс евро рос на 5 копеек, до 82,55 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,56% — до 83,2 доллара за баррель. Стоимость драгоценных и цветных металлов повышается до 2,24%.

Большинство основных европейских площадок поднимается в пределах 0,26%, ведущие американские биржевые индексы растут до 0,4%.