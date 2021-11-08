МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Золото в понедельник вечером продолжает дорожать за счёт удешевления доллара в преддверии выхода данных об инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.13 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 0,42%, или на 7,55 доллара, до 1824,35 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает в то же время на 1,16%, до 24,438 долларов за унцию.

Глобальные финансовые инвесторы находятся в ожидании выхода данных о потребительских ценах в США в среду. При этом они прогнозируют резкий взлёт годовой инфляции, до 5,8% по итогам октября после 5,4% месяцем ранее. А это вкупе с сомнениями в том, что Федеральная резервная система (ФРС) США, упорно утверждающая, что всплеск инфляции — временное явление, примет наконец экстренные монетарные меры, негативно для курса доллара.

В итоге к вечеру курс доллара перешел к снижению к иене, также несколько увеличивается его ослабление к евро. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается сейчас на 0,3%, до 94,04 пункта.

Снижение курса доллара делает золото более доступным при его покупке в другой валюте.