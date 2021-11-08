МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером продолжают подниматься примерно на 1% за счёт ожиданий уверенного спроса на сырьё, а также ослабления доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.35 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 1,12%, до 83,67 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI дорожают на 1%, до 82,16 доллара за баррель.

Участники торгов в целом оптимистично настроены по поводу спроса после того, как государственный поставщик нефти Саудовской Аравии Saudi Aramco повысил официальные отпускные цены на декабрь для своих клиентов. Инвесторы восприняли такие новости как признак высокого спроса.

Рыночные игроки также ожидают выхода данных о потребительских ценах в США в среду. При этом они прогнозируют резкий взлёт годовой инфляции, до 5,8% по итогам октября после 5,4% месяцем ранее, что негативно для курса доллара. В итоге к вечеру курс доллара перешел к снижению к иене, также несколько увеличивается его ослабление к евро. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается сейчас на 0,27%, до 94,07 пункта.

Более дешевый доллар делает сырьевые товары, в том числе и нефть, более доступными при их покупке в другой валюте.