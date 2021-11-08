МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на текущей неделе повышения российского рынка акций по основным биржевым индексам, а также снижения курса рубля к доллару и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС поднимутся на текущей неделе на 1%, до 4217 пунктов и на 0,4% – до 1856 пунктов.

Цена на нефть марки Brent вырастет на 1 доллар, до 83,8 доллара за баррель, курс евро на форексе останется около 1,155 доллара, оценивают аналитики.

Курс доллара поднимется на 50 копеек, до 71,8 рубля, евро – на 40 копеек, до 82,9 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

"Мягкая позиция ФРС и других основных Центробанков в отношении растущей инфляции обеспечивает продолжение "ралли". Тем не менее, ситуация на рынках выглядит избыточно позитивной, поэтому риски понижательной коррекции остаются повышенными. Начало тейперинга (сокращения выкупа активов с рынка — ред.) со стороны Федрезерва США не стало для рынков сюрпризом, более того, глава ФРС подтвердил, что до повышения базовой процентной ставки еще пройдет много времени", — говорит Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

На наступившей неделе инвесторы услышат большое количество новых комментариев от представителей ФРС и ЕЦБ, отмечает Валерий Вайсберг из ГК "Регион". Выступления коллег главы американского центрального банка Джерома Пауэлла дадут понять, насколько силен консенсус внутри ФРС, что важно для доверия инвесторов к принятым решениям, обращает внимание эксперт.

"Также важной в этом контексте будет публикации статистики инфляции (в США — ред.) за октябрь. Темпы роста цен по консенсус-прогнозу должны выйти на новые высоты, но все будут всматриваться в детали, пытаясь обнаружить признаки грядущего замедления", — добавляет аналитик.

В то же время рынки продолжают внимательно следить за развитием ситуации с проблемными застройщиками в КНР, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". Evergrande сумела избежать дефолта в конце октября, это снизило уровень опасений, однако говорить о том, что угроза системного кризиса в строительном секторе Китая миновала, преждевременно – серьезные долговые трудности имеются также у других крупных игроков, указывает он.

"По-прежнему настороженно инвесторы следят и за эпидемиологической картиной. Число подтвержденных случаев распространения COVID-19 в мире с начала пандемии достигло четверти миллиарда человек, уровень заболеваемости и смертности остается высоким", — добавляет аналитик.

На сырьевом рынке обозначились риски сырьевой войны между США и ОПЕК+, замечает Евстифеев.

"Картель не планирует увеличивать добычу сверх запланированных объемов, чем вызывает недовольство США высокими ценами на нефть. В этих условиях риски распечатывания стратегических запасов в США выглядят высокими, что может оказать давление на нефтяные котировки", — добавляет он.

РУБЛЬ ПОПАДЕТ ПОД ДАВЛЕНИЕ

Российский рубль на этой неделе, скорее всего, немного ослабнет из-за значительных объемов покупки валюты со стороны Минфина, а курс доллара может превысить уровень 72 рубля, считает Андрей Манько из РИА Рейтинга.

Инфляция в РФ разогналась до 8,13% в октябре, что предполагает дальнейшее повышение ставки ЦБ РФ и продолжение роста доходности ОФЗ, что создает определённое давление на рубль, полагает Андрей Кочетков из компании "Открытие инвестиции".

"Кроме того, с 9 ноября Минфин будет направлять на покупку валюты и золота 25,9 миллиарда рублей в день по сравнению с 15,1 миллиарда рублей в предыдущий период. То есть на горизонте недели давление на рубль может усилиться", — считает он.

Рубль, вероятно, будет склонен к развитию коррекционного снижения, а курсы доллара и евро поднимутся в район 72,5 рубля и 84 рублей, соответственно, оценивает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

Важнейшим событием станет публикация ЦБ РФ финальной версии прогноза экономических показателей России в альтернативных сценариях, отмечает Валерий Вайсберг из ИК "Регион", рассуждая о факторах курсообразования рубля.

"Инфляционная статистика последних недель позволила рынку успокоится, и теперь инвесторы, вероятно, менее нервозно воспримут практически неизбежное повышение прогнозной траектории ключевой ставки в сценарии "глобальная инфляция". Важным для рынка будет выступление Эльвиры Набиуллиной в Государственной думе, намеченное на будущую неделю", — добавляет он.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

"Поддержку рынку на этой неделе окажут возможное укрепление цен на нефть, а также национальной валюты. Ожидаем, что индекс Мосбиржи на этой неделе будет консолидироваться в диапазоне 4150-4250 пунктов", — говорит Владимир Соловьев из Промсвязьбанка.

Индексам Мосбиржи и РТС для развития повышения на предстоящей неделе понадобится закрепиться выше 4235 и 1875 пунктов, считает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал". В обратном случае индикаторы рискуют протестировать предыдущие минимумы, расположенные у 4115 и 1820 пунктов, полагает она.

"Одной из причин продаж может стать неспособность цен на нефть вернуться к краткосрочному повышению, о чем можно будет говорить при положении фьючерсов на Brent и WTI ниже сопротивлений 84 долларов и 82,5 доллара соответственно. На нефтяные котировки, в свою очередь, помимо общеэкономических факторов могут влиять ежемесячные отчеты Минэнерго США и ОПЕК", — говорит она.

Аналитики РИА Рейтинг ожидают, что фондовые рынки на этой неделе могут перейти из стадии роста в боковое движение или даже в небольшую коррекцию.

Небольшое ослабление рубля почти не повлияет на индекс Мосбиржи, который, скорее всего, продолжит находиться вблизи уровня 4200 пунктов, считает Манько из РИА Рейтинга.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

На российском рынке Андрей Кочетков из "Открытие Инвестиции" ждёт восстановления позиций сектора нефти и газа благодаря стабилизации и росту цен на нефть.

"Сектор металлов и добычи также может немного поправить своё положение, так как наметилась стабилизация цен на металлы. В финансовом секторе могут быть краткосрочные негативные реакции на рост доходностей ОФЗ", — добавляет он.

Также в фокусе продолжит оставаться сезон корпоративных отчетностей в США, напоминает Бахтин из "БКС Мир инвестиций". На неделе из крупных компаний квартальные результаты представят PayPal Holdings (понедельник); Coinbase Global, BioNTech, Palantir Technologies (вторник); Walt Disney (среда), Applied Materials, Pinduoduo, Brookfield Asset Management (четверг); Astrazeneca, Mitsubishi UFJ (пятница), перечисляет он.

Кожухова из ИК "Велес Капитал" обращает внимание, что из важных для российского рынка событий можно отметить финансовые результаты "Ростелекома", Сбербанка (за октябрь), ТГК-1, "Алросы" и "Роснефти". Операционные результаты представят "Алроса" и "Черкизово". В конце недели также станут известны итоги ребалансировки индекса MSCI Russia, добавляет она.

Манько из РИА Рейтинга считает, что несколько лучше рынка при этом будут банков и металлургов, а хуже — нефтяных компаний.

"На этой неделе ожидается публикация финансовых отчетов "Роснефти", "Мосэнерго", а также "Алросы". Полагаем, что результаты могут оказаться сильными", — считает Соловьев из Промсвязьбанка.