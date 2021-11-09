ВАШИНГТОН, 9 ноя — ПРАЙМ. Биржи США закрылись ростом основных индексов, свидетельствуют данные торгов. Бумаги российских компаний в Лондоне в основном подорожали

По данным на закрытии биржи, промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,29% — до 36432,22 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq — на 0,07%, до 15982,36 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,09%, до 4701,72 пункта.