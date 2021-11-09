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https://1prime.ru/Financial_market/20211109/835154967.html
Биржи США закрылись ростом основных индексов
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Биржи США закрылись ростом основных индексов, свидетельствуют данные торгов. По данным на закрытии биржи, промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,29% — до 36432,22 пункта, индекс... ПРАЙМ, 09.11.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 9 ноя — ПРАЙМ. Биржи США закрылись ростом основных индексов, свидетельствуют данные торгов.
По данным на закрытии биржи, промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,29% — до 36432,22 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq — на 0,07%, до 15982,36 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,09%, до 4701,72 пункта.