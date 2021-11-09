МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на медь во вторник утром снижаются в рамках коррекции после трех дней роста, свидетельствуют данные торгов. Polymetal намерен в 2025 году начать добычу золота на Ведуге

По состоянию на 9.16 мск цена декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,19% — до 4,3895 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,26% — до 9637,5 долларов, алюминия — на 1,9%, до 2605 долларов, цинка — на 1,32%, до 3271 доллара за тонну.

За три предыдущих дня стоимость меди выросла почти на 2%.

При этом аналитик ED&F Man Capital Markets Эдвард Мейр (Edward Meir), чье мнение приводит газета Wall Street Journal, полагает, что металл еще будет дорожать благодаря инфраструктурному законопроекту США, т.к. инвестиции в электрические сети и здания могут повысить спрос на медь.