МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи показывает символическое снижение к середине торгов вторника на нейтральном внешнем фоне, и динамика, скорее всего, останется вялотекущей до конца дня, если не будет сюрпризов от американской статистики, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Объем торгов иностранными акциями на Мосбирже обновил рекорд

Рублевый индекс Мосбиржи к 14.26 мск снижается на 0,21%, до 4209,54 пункта, долларовый индекс РТС повышается на 0,19% до 1869,04 пункта на фоне укрепления рубля к доллару.

Курс доллара расчетами "завтра" опускается в то же время на 25 копеек, до 70,95 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 82,23 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent в то же время повышается на 0,36%, до 83,73 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

Наиболее существенный рост к середине дня показывали акции "Детского мира"(+3,2%), "Русала"(+4,1%), ПИКа(+2,81%) и "Норникеля"(+2,03%). На Мосбирже начались торги акциями "Циан"

Динамику хуже рынка демонстрировали обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-1,24%), расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-3,75%) и Petropavlovsk (-1,02%).

Сегодня отчетность по МСФО за третий квартал предоставил "Ростелеком". Выручка компании по МСФО в третьем квартале 2021 года выросла на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до 141,213 миллиарда рублей, однако чистая прибыль составила 8,398 миллиарда рублей, уменьшившись на 29%.Обыкновенные акции на этом фоне теряют 0,1%, а префы прибавляют 0,6%.

ПРОГНОЗЫ

Дмитрий Александров из "Универ Капитала" ожидает вялотекущую динамику торгов на вторую половину дня с незначительными колебаниями. Эксперт прогнозирует, что индекс Мосбиржи завершит торговую сессию вторника в диапазоне 4205-4210 пунктов.

"Некоторую нервозность на рынках вызывает ожидание публикации статистики по американской инфляции. В 16:30 мск выходят данные по индексам цен производителей, а в среду — потребительских цен. Если они существенно превысят прогноз, это способно ударить по всем рынкам", — отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Эксперт добавляет, что при улучшении внешнего фона индекс Мосбиржи предпримет попытку протестировать отметку 4260 пунктов.