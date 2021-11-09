МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам во вторник днем продолжает опускаться, рынки ожидают статистику по годовой инфляции в США, которая может дать подсказки о дальнейших мерах поддержки экономики Федрезервом, свидетельствуют данные торгов. Индекс Мосбиржи остается в легком минусе на нейтральном внешнем фоне

По состоянию на 14.31 мск курс евро к доллару рос до 1,1587 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1586 доллара, курс доллара к иене опускался до 112,92 иены за доллар со 113,22 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,09%, до 93,97 пункта.

Главным событием на рынках остается статистика по годовой инфляции в США, которая будет опубликована в среду, 10 ноября. Аналитики прогнозируют ускорение инфляции в октябре до 5,8% с 5,4%, что может стать рекордом с 1990 года.

Данные о потребительских ценах могут служить сигналом о дальнейших мерах, которые может принять Федеральная резервная система США. В ноябре ФРС объявила о начале сворачивания программы выкупа активов с рынка. В понедельник глава регулятора Джером Пауэлл еще раз подтвердил, что сворачивание не является сигналом к возможному повышению ставки. В то же время Пауэлл заверил, что ФРС использует свои инструменты для борьбы с инфляцией, если она будет долго держаться выше целевого уровня.

Заметно не повлияла на торги неоднозначная статистика из Германии. Так, индекс доверия инвесторов к экономике Германии в ноябре вырос впервые с мая — до 31,7 пункта с 22,3 пункта в октябре, сообщил Центр исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW). При этом индекс текущих экономических условий в ноябре снизился сразу до 12,5 пункта с 21,6 пункта в октябре.