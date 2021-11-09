МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США в основном незначительно растут во вторник, — инвесторы ждут внутреннюю статистику по инфляции, чтобы понять, чего ожидать от Федеральной резервной системы, свидетельствуют данные торгов. Доллар дешевеет на ожидании данных по инфляции в США

По состоянию на 14.12 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,05% — до 36294 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ – рос на 0,21%, до 16362 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 – поднимался на 0,04%, до 4695,75 пункта.

В среду инвесторы ждут публикации статистики по инфляции в США. Аналитики прогнозируют годовой показатель в октябре на уровне 5,8%, что является рекордом с декабря 1990 года.

В понедельник глава ФРС США Джером Пауэлл еще раз подтвердил, что сокращение программы выкупа активов не является сигналом к возможному повышению ставки. В то же время Пауэлл заверил, что регулятор использует свои инструменты для борьбы с инфляцией, если она будет долго держаться выше целевого уровня. Биржи АТР в основном выросли на фоне динамики в США

Стратег JP Morgan Asset Management Майк Белл (Mike Bell), чье мнение приводит газета Wall Street Journal, отметил, что высокий потребительский спрос поддерживает экономику США и прибыль американских компаний. "Конечно, это вызывает и некоторое инфляционное давление, но рынки покупают на словах ФРС о том, что ставки не будут расти слишком быстро", — сказал он.

Двумя основными рисками для рынков, по словам аналитика, сейчас являются сезонный всплеск заболеваемости коронавирусом и недооцененность того, какими темпами ФРС будет повышать процентные ставки, чтобы подавить инфляцию.