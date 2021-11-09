Фьючерсы на фондовые индексы США в основном слабо растут в ожидании статистики по инфляции в стране
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США в основном незначительно растут во вторник, — инвесторы ждут внутреннюю статистику по инфляции, чтобы понять, чего ожидать от Федеральной резервной системы, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.12 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,05% — до 36294 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ – рос на 0,21%, до 16362 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 – поднимался на 0,04%, до 4695,75 пункта.
В среду инвесторы ждут публикации статистики по инфляции в США. Аналитики прогнозируют годовой показатель в октябре на уровне 5,8%, что является рекордом с декабря 1990 года.
В понедельник глава ФРС США Джером Пауэлл еще раз подтвердил, что сокращение программы выкупа активов не является сигналом к возможному повышению ставки. В то же время Пауэлл заверил, что регулятор использует свои инструменты для борьбы с инфляцией, если она будет долго держаться выше целевого уровня.
Стратег JP Morgan Asset Management Майк Белл (Mike Bell), чье мнение приводит газета Wall Street Journal, отметил, что высокий потребительский спрос поддерживает экономику США и прибыль американских компаний. "Конечно, это вызывает и некоторое инфляционное давление, но рынки покупают на словах ФРС о том, что ставки не будут расти слишком быстро", — сказал он.
Двумя основными рисками для рынков, по словам аналитика, сейчас являются сезонный всплеск заболеваемости коронавирусом и недооцененность того, какими темпами ФРС будет повышать процентные ставки, чтобы подавить инфляцию.
https://1prime.ru/Financial_market/20211109/835163200.html