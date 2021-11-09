МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером продолжают подниматься, трейдеры-"быки" по-прежнему настроены оптимистично, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Экспорт нефти через систему КТК вырос в октябре

По состоянию на 18.55 мск январские фьючерсы на нефть марки Brent дорожают на 0,37%, до 83,74 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI — на 0,94%, до 82,7 доллара за баррель.

"В целом "бычьи" условия продолжают сегодня толкать вверх нефтяные цены, сводя на нет "медвежью" возможность вмешательства США на физический рынок нефти с высвобождением стратегических запасов нефти", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитика Rystad Energy Луиз Диксон (Louise Dickson).

Эксперт считает, что такие меры со стороны США могут не оказать длительного существенного эффекта на нефтяные цены.

В выходные министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что страны ОПЕК проигнорировали призывы к наращиванию поставок, вынудив американского президента Джо Байдена искать альтернативные средства снижения цен на топливо. Грэнхолм при этом не исключила возможности использования для стабилизации внутренних цен на топливо товарных интервенций за счет стратегического резерва нефти.

В среду также будет опубликована статистика запасов нефти в США. Аналитики полагают, что коммерческие запасы за неделю по 5 ноября увеличились на 1,9 миллиона баррелей.