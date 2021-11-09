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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20211109/835166870.html
Российский рынок акций опустился по итогам дня на внешнем негативе
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Российский рынок акций упал по основным биржевым индексам во вторник вслед за западными фондовыми площадками, следует из даннх торгов. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных... ПРАЙМ, 09.11.2021
индексы, рынки, новости, биржи, мосбиржа, ртс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций упал по основным биржевым индексам во вторник вслед за западными фондовыми площадками, следует из даннх торгов.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,73%, до 4187,33 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,07%, до 1864,21 пункта. Падение доллара на 47 копеек, до 70,73 рубля, объясняет сильное различие в динамике основных индексов.
Западные фондовые индексы в основном теряют – 0,4-0,5%.