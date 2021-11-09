МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций упал по основным биржевым индексам во вторник вслед за западными фондовыми площадками, следует из даннх торгов. Нефть дорожает на сохранении "бычьих" настроений

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,73%, до 4187,33 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,07%, до 1864,21 пункта. Падение доллара на 47 копеек, до 70,73 рубля, объясняет сильное различие в динамике основных индексов.

Западные фондовые индексы в основном теряют – 0,4-0,5%.