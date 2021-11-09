МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник закрылись в небольшом минусе на фоне негативной динамики рынков США перед статистикой по инфляции в стране, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций опустился по итогам дня на внешнем негативе

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,36%, до 7274,04 пункта, французский CAC 40 — на 0,06%, до 7043 пункта, немецкий DAX — на 0,04%, до 16040,47 пункта. При этом в ходе торгов CAC 40 и DAX обновили свои исторические максимумы, достигнув 7079,58 пункта и 16104,13 пункта соответственно.

"Слабая динамика на европейских рынках сегодня, видимо, вызвана некоторой фиксацией прибыли на рынках США в преддверии завтрашней публикации инфляции за октябрь", — сказал газете Wall Street Journal аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон (Michael Hewson).

Аналитики прогнозируют ускорение годовой инфляции в октябре до 5,8% с 5,4%, что может стать рекордом с 1990 года. В еврозоне же инфляция за октябрь, по предварительной оценке, находится на рекордном за 13 лет уровне в 4,1%.

Трейдеры также оценивали неоднозначную статистику по Германии. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в ноябре вырос впервые с мая — до 31,7 пункта с 22,3 пункта в октябре, в то время как аналитики прогнозировали снижение показателя. При этом индекс текущих экономических условий в ноябре снизился хуже прогноза — до 12,5 пункта с 21,6 пункта в октябре.