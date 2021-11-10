МОСКВА, 10 ноя- Dow Jones/ПРАЙМ. Фьючерсы на золото во вторник выросли четвертую сессию подряд. В фокусе внимания участников рынка оставались опасения, связанные с инфляцией, и ожидания относительно повышения процентных ставок. Фьючерсы на индексы США в основном слабо растут

В понедельник прозвучали комментарии ряда представителей ФРС, указывающие на их склонность к мягкой денежно-кредитной политике, отмечают аналитики Sevens Report Research. Председатель ФРС Джером Пауэлл и вице-председатель ФРС Ричард Кларида вновь заявили о том, что повышение процентных ставок вряд ли начнется до конца 2022 года или 2023 года.

Президент ФРС-Сент-Луис Джеймс Буллард ожидает, что центральный банк повысит процентные ставки дважды в 2022 году. Об этом он сказал в понедельник в интервью телеканалу Fox Business.

С технической точки зрения "золото пытается пробить сопротивление между 1830 и 1835 долларами. Котировки фьючерсов не смогли прорвать этот уровень четыре раза с июля. Пока не произойдет явного пробития (этого уровня), рынок будет оставаться без выраженного тренда", считают в Sevens Report Research.

Декабрьские фьючерсы на золото на COMEX выросли на 2,80 доллара, или почти на 0,2%, до 1830,80 доллара за унцию. В ходе сессии цены достигали минимума 1821 доллара.

Декабрьские контракты на серебро снизились в цене на 22 цента, или 0,9%, до 24,318 доллара за унцию. В понедельник серебро подорожало на 1,6%.

Несмотря на снижение цен на золото во вторник, сохраняется потенциал дальнейшего роста котировок на фоне усиления опасений относительно инфляции и некоторого ослабления доллара.

Между тем Индекс конечного спроса (PPI) в США в октябре вырос на 0,6%. Такие данные сигнализируют о том, что замедление инфляции, достигшей максимумов за несколько десятилетий, в ближайшее время маловероятно.

"Центральные банки по всему миру в целом, судя по всему, по-прежнему придерживаются мягкой политики. На этом фоне инвесторы" покупают золото для хеджирования рисков инфляции, отмечает Наим Аслам, старший рыночный аналитик AvaTrade.

Декабрьские фьючерсы на медь недавно на COMEX снизились в цене на 0,6%, до 4,373 доллара за фунт.

Январские фьючерсы на платину выросли на 0,1% до 1061,40 доллара за унцию, а декабрьские контракты на палладий упали в цене на 2,7%, до 2022,10 доллара за унцию.

— Авторы Myra P. Saefong, myra.saefong@wsj.com и Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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