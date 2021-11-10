МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Рубль в первой половине торгов среды вышел в небольшой плюс к бивалютной корзине на фоне высоких цен на нефть и в ожидании аукционов по ОФЗ, следует из данных Мосбиржи. Рубль перешел в наступление

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.13 мск снижался на 14 копеек — до 70,62 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 81,70 рубля. На открытии торгов рубль незначительно снижался к доллару и евро.

Январский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,59% — до 85,28 доллара за баррель.

Минфин РФ позже в среду предложит на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий совокупно на 40 миллиардов рублей. На предыдущей неделе Минфин не проводил аукционы ОФЗ в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках.

"Поддерживать позиции рубля будет дорогая нефть, однако во второй половине дня возможна повышенная волатильность с возможной фиксацией пары доллар-рубль около 71 рубля за доллар", — прогнозируют эксперты Промсвязьбанка. Высокая доходность защищает рубль от увеличения закупки валюты Минфином

Алексей Антонов "Алор Брокер" отмечает, что ожидание аукционов ОФЗ будет поддерживать российскую валюту в первой половине дня, а итоги дня будут зависеть во многом от успешности размещения бумаг Минфина.

Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер" добавляет, что выросших доходностей ОФЗ и дорожающей нефти оказалось достаточно, чтобы компенсировать увеличение закупки валюты по бюджетному правилу с 9 декабря до 25,9 миллиарда рублей в день с 15,1 миллиарда ежедневных покупок в предыдущий период.

"Техническая картина по паре доллар-рубль пока неопределенная. На дневном графике начала формироваться поддержка по паре в районе 70,8 рубля за доллар", — отмечает Антонов.