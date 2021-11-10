МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду в основном поднимаются на фоне финансовых отчетностей компаний региона, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР закрылись в основном снижением

По состоянию на 13.03 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,48% — до 7309,27 пункта, французский CAC 40 снижался на 0,12% — до 7034,71 пункта, немецкий DAX рос на 0,01% — до 16042,75 пункта.

Основное внимание инвесторов сосредоточено на отчетностях компаний. Так, бумаги британского ритейлера Marks & Spencer подскочили на 15,3% после публикации отчетности за минувшее финансовое полугодие. Компания сообщила о росте выручки, а также улучшила прогноз по доналоговой прибыли.

Бумаги британской сети по продаже автозапчастей, туристических товаров и прокату велосипедов Halfords Group растут на 13,5% после того, как компания улучшила прогноз по прибыли на 2021-2022 финансовый год. Показатели прибыли и выручки за полугодие текущего финансового года выросли в годовом выражении.

Акции немецкого производителя спортивной одежды и аксессуаров Adidas дешевеют на 4,1%: выручка компании в третьем квартале выросла на 3,4% в годовом выражении, но оказалась ниже ожиданий. Кроме того, Adidas ухудшил прогноз по валовой марже, указав на высокие логистические затраты.

Рынки также обратили внимание на статистику из Германии. По окончательным данным, годовая инфляция в стране в октябре ожидаемо ускорилась до 4,5% в годовом выражении с 4,1% месяцем ранее, достигнув рекорда с августа 1993 года.