МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ / Dow Jones. Фьючерсы на американские индексы сегодня взяли паузу. Инвесторы ждут макроданных по потребительским ценам в США на фоне усиливающихся опасений по поводу инфляционного давления в мировой экономике.

Фьючерсы на S&P 500 потеряли 0,1%. Вчера индекс прервал восьмидневную рекорднную серию, которая стала самой длительной с 1997 года. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average сегодня опустились на 0,2%.

Акции Tesla на премаркете добавили примерно 1%. Во вторник бумаги компании упали на 12% после снижения в понедельник из-за того, что генеральный директор Илон Маск просигнализировал о возможной продаже крупной части своей доли в Tesla.

Бумаги Coinbase Global потеряли свыше 10% вслед за тем, как криптовалютная биржа накануне отчиталась о результатах, не оправдавших ожидания аналитиков.

В последние недели фондовые рынки быстро повышались благодаря позитивной корпоративной отчетности, укрепившей уверенность инвесторов в восстановлении. Однако признаки расширения инфляционного давления в мировой экономике остаются основной причиной для беспокойства.

Сегодня все внимание будет приковано к американским данным по инфляции. Инвесторы будут анализировать эти показатели в попытке оценить, как они могут повлиять на политику процентных ставок Федеральной резервной системы.

Председатель ФРС Джером Пауэлл на прошлой неделе заявил, что проблемы в мировой экономике, вызванные инфляцией, оказались более устойчивыми, чем ожидалось.

Фондовые рынки демонстрируют "упорную устойчивость", несмотря на инфляционные опасения и перспективу ужесточения денежно-кредитной политики, отметила Эйфинн Девитт, инвестиционный директор Moneta Group.

"Инфляция достигла крайне высокого уровня и она, судя по всему, не будет временной, однако участники рынков не слишком сильно беспокоятся об этом", – пояснила Девитт.

По ее словам, хотя сезон отчетности поддерживает индексы, защитные активы по-прежнему пользуются спросом.

"Даже когда обстановка на рынках накаляется, игроки не сбрасывают со счетов облигации. Есть некоторая неуверенность по поводу того, как долго продержится такая динамика", – добавила эксперт.

Доходность 10-летних американских гособлигаций поднялась со вчерашних 1,431% до 1,479%.

Сегодня до начала торгов в США ожидается отчет Wendy's, а после завершения сессии – отчетность Walt Disney и Beyond Meat.

Также сегодня будет опубликована статистика заявок на пособие по безработице в США. В стране сейчас отмечается дефицит кадров, который также подстегивает инфляцию. Как ожидается, число заявок на пособие достигло нового минимума в период пандемии.

Китайские макроданные усилили опасения по поводу инфляции. Цены производителей Китая в октябре росли самыми быстрыми темпами за 25 лет, чему способствовал стремительный рост цен на энергоносители. Индекс цен производителей (PPI) Китая в октябре поднялся на 13,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Китайский индекс Shanghai Composite опустился на 0,4%, а гонконгский Hang Seng вырос на 0,7%. Японский Nikkei 225 потерял 0,6%.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 потерял 0,1%. DAX снизился на 0,1%, CAC-40 – на 0,3%, а FTSE 100 прибавил 0,5% благодаря позитивной отчетности и ослаблению фунта.

Нефть марки Brent подорожала на 0,4% до 85,14 доллара. Золото подешевело на 0,3%,

— Автор Will Horner, william.horner@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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