МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 11 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  USD США — День Ветеранов — выходной на биржах    
3:01 GBP Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (октябрь) 68% 65%
3:30 AUD Австралия — Изменение уровня занятости (октябрь) -138 тыс 50 тыс
3:30 AUD Австралия — Изменение полной занятости (октябрь) 26,7 тыс  
3:30 AUD Австралия — Уровень безработицы (октябрь) 4,6% 4,8%
5:00 CNY Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (октябрь) 7,3% 6,3%
5:00 CNY Китай — Объём промышленного производства (г/г) (октябрь) 3,1% 3,1%
10:00 GBP Великобритания — Бизнес-инвестиции (кв/кв) (3кв2021) 4,5% 2,6%
10:00 GBP Великобритания — ВВП (г/г) (3кв2021) 23,6% 6,8%
10:00 GBP Великобритания — ВВП (кв/кв) (3кв2021) 5,5% 1,5%
10:00 GBP Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (сентябрь) 0,8% 0,2%
10:00 GBP Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (сентябрь) 0,5% 0,2%
10:00 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса (сентябрь) -14,93 млрд ф.ст. -14,3 млрд ф.ст.
10:00 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (сентябрь) -8,4 млрд ф.ст.  
12:00 EUR Еврозона — Ежемесячный отчет ЕЦБ    
13:00 EUR Еврозона — Прогноз ЕЦБ    
15:00 USD США — Ежемесячный отчет ОПЕК    
15:15 EUR Еврозона — Выступление члена Исполнительного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/, главного экономиста Филиппа Лейна    
17:00 GBP Великобритания — Сервис отслеживания ежемесячных показателей ВВП (Monthly GDP Tracker) от NIESR 1,5%  
19:00 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 05.11) 623,2 млрд долл (на 29.10)  
  RUB Алроса — финансовая отчетность по МСФО за 3кв/9м2021    
17:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB Алроса — телеконференция менеджмента    
  RUB Россети Ленэнерго — СД (кодекс корпоративного управления в новой редакции, ход исполнения реестра непрофильных активов в 3кв2021)    