МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы снижаются в среду, в то время как инвесторы оценивают ценовое давление на экономику после публикации данных о рекордной за 30 лет инфляции, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.51 мск промышленный индекс Dow Jones снижается на 0,15%, до 36264,27 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,65%, до 15783,4 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,27%, до 4672,7 пункта.

Рост потребительских цен в США ускорился до 6,2% за год по итогам октября с 5,4% месяцем ранее. Это самый высокий показатель с 1990 года.

Такие данные могут подтолкнуть Федеральную резервную систему (ФРС) США к монетарным ограничениям, хотя ранее глава регулятора Джером Пауэлл отмечал, что сокращение программы выкупа финансовых активов с рынка не будет сигналом к повышению учётной ставки.

Подскочила и доходность гособлигаций США, что также оказывает негативное влияние на фондовые индексы. Доходность десятилетних US Treasuries растет до 1,493% с уровня предыдущего закрытия в 1,449%.