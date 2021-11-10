МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара ускоряет рост к евро и иене в среду вечером после публикации данных о рекордной более чем за 30 лет инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.28 мск курс евро к доллару снижается до 1,1534 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1591 доллара, курс доллара к иене растёт до 113,69 иены за доллар со 112,85 иены. Днем, до выхода данных, показатели были в районе 1,157 доллара за евро и 112,9 иены за доллар.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимается сейчас на 0,42%, до 94,35 пункта.

Годовая инфляция по итогам октября в США ускорилась до 6,2% с 5,4% в сентябре. Аналитики ожидали роста потребительских цен лишь на 5,8%, а окончательный показатель достиг максимального за 30 лет значения. Эти данные способствуют росту курса доллара, поскольку увеличивает возможности дополнительного ужесточения монетарной политики Федрезерва США.

В то же время данные рынка труда оказались менее значимыми, тем более ввиду такого всплеска розничных цен за октябрь, — число первичных заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю снизилось на 4 тысячи по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 267 тысяч. При этом аналитики ожидали снижение числа на том же уровне, но с изначального показателя предыдущей недели в 269 тысяч.

По мнению аналитика MUFG Bank Дерек Халпенни (Derek Halpenny), которого цитирует газета Wall Street Journal, американская валюта как надежный актив также продолжит получать поддержку от беспокойства за перспективы роста мировой экономики. Эти опасения вызваны существующими проблемами в цепочках поставок, происходящими из-за постоянных ковидных ограничений, которые тормозят экономическое восстановление.