МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился по основным индексам на ухудшении внешнего фона, в основном в связи с ростом инфляционных рисков в США, следует из данных торгов Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,35%, до 4172,47 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,57%, до 1853,64 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.54 мск растёт на 21 копейку, до 70,96 рубля, курс евро — снижается на 22 копейки, до 81,68 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,9%, до 84 долларов за баррель.

Годовая инфляция по итогам октября в США ускорилась до 6,2% с 5,4% в сентябре. Аналитики ожидали роста потребительских цен лишь на 5,8%, а окончательный показатель достиг максимального за 30 лет значения. Эта информация вызвала ожидания ужесточения политики монетарного регулятора в Штатах, что чревато снижением притока ликвидности на финансовые рынки.