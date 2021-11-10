МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля сохраняет стабильность к бивалютной корзине, при укреплении доллара на валютном рынке после публикации данных о рекордной инфляции в США он "отыгрывается" на евро.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.18 мск повышается на 17 копеек, до 70,92 рубля, курс евро снижается на 15 копеек, до 81,75 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

На российском валютном рынке в среду отмечались разнонаправленные колебания курса рубля на фоне аналогичной динамики на мировых торговых площадках.

Утренний рост цен нефти в район 85,5 доллара за баррель поддерживал и укрепление рубля против основных резервных валют. Однако днем цена скатилась, и вечером нефть марки Brent теряет 0,7%, достигая 84,2 доллара за баррель, при укреплении доллара на форексе, которое традиционно ведет к снижению стоимости сырья.

Так, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет уже на 0,7%, до 94,6 пункта. Евро при этом падает на 0,63% до 1,1518 доллара. Такая динамика сигнализирует об ослаблении аппетита к риску.

Поводом для укрепления доллара стал рост ожиданий более быстрого ужесточения кредитно-денежной политики ФРС после выхода данных о том, что потребительские цены в США в годовом выражении по итогам октября резко ускорили рост — до 6,2% с 5,4% месяцем ранее, а только за октябрь они подскочили на 0,9%.

Таким образом, годовая инфляция в США достигла максимального значения почти за 31 год, когда показатель составлял 6,3% по итогам ноября 1990 года. Рост потребительских цен в США оказался и значительно больше прогноза – аналитики ожидали годовую инфляцию на уровне 5,8% и 0,6% в октябре.

При этом рынок рублевого долга РФ продолжает в среду восстановление – третий день подряд – после обновления на прошлой неделе минимума с февраля 2019 года. Такая динамика на фоне высокого спроса на ОФЗ на сегодняшних аукционах Минфина РФ поддерживает курс рубля.

Ведомство разместило гособлигации с постоянным купонным доходом на весь лимит в 40 миллиардов рублей при спросе в 122,2 миллиарда.

В итоге курс доллара прибавлял к рублю 0,2%, евро теряет тоже 0,2%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,95 тысяч за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Американские данные об инфляции пока неутешительные, отмечает Евгений Линчик из компании "Сбер управление активами". Однако решение проблем с цепочками поставок, а также смещение спроса в пользу услуг, после повышенного спроса на товары, должны привести к замедлению инфляции, добавляет он.

Краткосрочный ориентир по курсу доллара: 70,5-71,5 рубля, по евро: 81-82 рубля, оценивает Линчик.

Рынок продолжит переваривать результаты недавнего заседания ФРС, но уже в контексте сегодняшних данных о дальнейшем росте инфляции в США, полагает Игорь Евсин из УК "Альфа-капитал". По итогам недели доллар может немного укрепиться – до 71,25-71,75 рубля, оценивает он.

Прогнозный диапазон курса доллара до конца текущей недели – 70,5-72 рубля, в свою очередь оценивает Денис Буйволов из компании "БКС Мир инвестиций".

"Ценовые уровни в нефти остаются повышенными, восстановление на рынке рублевого долга продолжается, данные факторы поддерживают российскую валюту. Вместе с тем общерыночный риск-аппетит подвергся заметному охлаждению после выхода данных по потребительской инфляции в США. Кроме инфляционной угрозы покупателей риск-активов по-прежнему тревожит ситуация в строительном секторе КНР, где угроза банкротства помимо Evergrande нависла над еще одним крупным игроком – Fantasia Holdings", — добавляет он.