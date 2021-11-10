МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду закрылись ростом, инвесторы оценивали корпоративные новости европейских компаний, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,82%, до 7333,84 пункта, французский CAC 40 — на 0,03%, до 7045,16 пункта, немецкий DAX — на 0,17%, до 16067,83 пункта.

Фрндовые индексы выросли благодаря позитиву в отдельных бумагах. Так, акции британского ритейлера Marks & Spencer подскочили в цене на 16,5% после публикации отчетности за минувшее финансовое полугодие. Компания сообщила о росте выручки, а также повысила прогноз доналоговой прибыли.

Бумаги британской сети продаж автозапчастей, туристических товаров и проката велосипедов Halfords Group подорожали на 19,8% после того, как компания повысила прогноз прибыли на 2021-2022 финансовый год.

Тем временем акции немецкого производителя спортивной одежды и аксессуаров Adidas снизились в стоимости на 3,5%, поскольку выручка компании в третьем квартале выросла на 3,4% в годовом выражении, но оказалась ниже ожиданий. Кроме того, Adidas понизил прогноз валовой маржи, указав на высокие логистические затраты.