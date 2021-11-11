МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг растут на корпоративных новостях, несколько сдерживает торги негативная динамика из США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.09 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,33% — до 7364,7 пункта, французский CAC 40 поднимался на 0,23% — до 7061,5 пункта, немецкий DAX — на 0,15%, до 16092,05 пункта.

Инвесторы обращают внимание на корпоративные новости. Акции швейцарского химконцерна Sika подскочили на 9,6% на новости о покупке им MBCC Group (бывшего BASF Construction Chemicals) за 5,2 миллиарда евро.

Акции металлургической ArcelorMittal дорожают на 3%. Согласно финотчетности, компания получила в третьем квартале прибыль в 4,6 миллиарда долларов после убытка годом ранее, а ее выручка поднялась за три месяца в 1,5 раза в годовом выражении.

Бумаги немецкого промышленного концерна Siemens растут в цене на 1,9%. Чистая прибыль компании в четвертом квартале 2020-2021 фингода сократилась почти на треть, но выручка показала рост на 18%, оба показателя при этом оказались лучше ожиданий.

Несколько сдерживает настроения снижение фондовых индексов США в среду на 0,6-1,7%. Уменьшение последовало на данных о рекордной с 1990 года годовой инфляции в США. Не оказывает заметного давление на британский FTSE 100 слабая внутренняя статистика: ВВП Великобритании в III квартале вырос лишь на 6,6% в годовом выражении вместо ожидаемых 6,8%, а промпроизводство в стране неожиданно снизилось в сентябре на 0,4% к августе, хотя ожидался рост на 0,2%.