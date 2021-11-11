Нефть дешевеет на ожиданиях по увеличению предложения, ранее цены на нефть упали на 2,5%
МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в четверг днем, в то время как инвесторы оценивают, станут ли США высвобождать нефть из стратегического резерва в свете высокой инфляции и сокращения запасов бензина в стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.53 мск январские фьючерсы на нефть марки Brent дешевели на 0,35% — до 82,35 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI — на 0,55%, до 80,89 доллара за баррель.
В среду цены на нефть упали на 2,5% по марке Brent и 3,3% по марке WTI. Распродажа на нефтяном рынке началась после того, как минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в США за минувшую неделю выросли на 1 миллион баррелей — до 435,1 миллиона баррелей, а запасы бензина уменьшились на 1,6 миллиона баррелей, до 212,7 миллиона. Причем запасы бензина снижаются уже шестую неделю подряд.
В то время как запасы бензина уменьшаются, его цена в США продолжает расти, что беспокоит не только инвесторов, но и власти страны. Ранее США уже говорили о своем намерении высвободить нефть из резервов, чтобы противостоять высоким ценам на само сырье и на нефтепродукты.
Усугубила ситуацию инфляция, которая в октябре в США достигла максимума за 30 лет. В среду президент США Джо Байден заявил, что борьба с ростом потребительских цен станет для него приоритетом и бороться с инфляцией он будет, в том числе, путем урегулирования цен на энергоносители.
Аналитики Citigroup Inc., чье мнение приводит агентство Блумберг, полагают, что США могут высвободить от 45 до 60 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва.
https://1prime.ru/Financial_market/20211111/835189198.html