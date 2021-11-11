МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в четверг днем, в то время как инвесторы оценивают, станут ли США высвобождать нефть из стратегического резерва в свете высокой инфляции и сокращения запасов бензина в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.53 мск январские фьючерсы на нефть марки Brent дешевели на 0,35% — до 82,35 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI — на 0,55%, до 80,89 доллара за баррель.

В среду цены на нефть упали на 2,5% по марке Brent и 3,3% по марке WTI. Распродажа на нефтяном рынке началась после того, как минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в США за минувшую неделю выросли на 1 миллион баррелей — до 435,1 миллиона баррелей, а запасы бензина уменьшились на 1,6 миллиона баррелей, до 212,7 миллиона. Причем запасы бензина снижаются уже шестую неделю подряд.

В то время как запасы бензина уменьшаются, его цена в США продолжает расти, что беспокоит не только инвесторов, но и власти страны. Ранее США уже говорили о своем намерении высвободить нефть из резервов, чтобы противостоять высоким ценам на само сырье и на нефтепродукты.

Усугубила ситуацию инфляция, которая в октябре в США достигла максимума за 30 лет. В среду президент США Джо Байден заявил, что борьба с ростом потребительских цен станет для него приоритетом и бороться с инфляцией он будет, в том числе, путем урегулирования цен на энергоносители.

Аналитики Citigroup Inc., чье мнение приводит агентство Блумберг, полагают, что США могут высвободить от 45 до 60 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва.