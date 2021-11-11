МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг вечером продолжает оставаться в "зелёной" зоне и к евро и иене, поддерживаемый данными о резком ускорении роста потребительских цен в США, хотя его укрепление уже и не так велико, как днём, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.05 мск курс евро к доллару снижается до 1,1467 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1478 доллара, курс доллара к иене растёт до 113,97 иены за доллар со 113,9 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимается на 0,14%, до 94,98 пункта.

Валютные инвесторы продолжают оценивать данные о потребительских ценах в США. Накануне стало известно, что годовая инфляция в стране по итогам октября ускорилась до максимума с 1990 года в 6,2%.

Несмотря на заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о том, что сокращение программы выкупа активов — это ещё не сигнал о возможном повышении учётной ставки, а высокий уровень инфляции несет временный характер, трейдеры ожидают очередного "ястребиного" шага ФРС в свете такого роста цен.

Тем временем аналитики ING, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, прогнозируют, что курс евро к доллару уже в этом месяце может упасть до 1,13 доллара за евро.