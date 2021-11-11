МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций к концу основных торгов четверга вышел в "зелёную" зону за счёт рынка нефти, следует из динамики торгов.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,4%, до 4189,35 пункта.

Долларовый индекс РТС увеличился на 0,05%, до 1854,48 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.58 мск снижается на 13 копеек, до 71,17 рубля, курс евро – на 4 копейки, до 81,60 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent сейчас вновь перешел к снижению, но ранее вечером он прибавлял, что и позволило основному биржевому индексу выйти в плюс к концу торгов.

При этом днем рынок "испугался" американской инфляции, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие инвестиции".

"Впрочем, если говорить точнее, то все рынки напуганы резким ростом доходности облигаций США, укреплением доллара и повышением вероятности ответных действий ФРС на разгон инфляции до максимума более чем за 30 лет", — добавляет он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста стоимости оказались бумаги "Сургутнефтегаза" (обыкновенные акции подорожали на 19,98%, префы – на 3,38%), рост произошел на повышенных объемах и без новостей.

Также в связи с удорожанием золота в ответ на американскую инфляцию заметно подорожали и компании этого сектора. Обыкновенные акции "Селигдара" прибавили в цене 6,11%, Petropavlovsk — 5,33%, "Полюса" — 5,21%, Polymetal — 4,05%.

А стоимость производителя удобрений "Акрона" увеличилась на 5,65%.

В то же время продолжают дешеветь бумаги TCS Group на ожиданиях роста расходов в связи с планами экспансии в Восточной Азии, отмечает Кочетков.

К закрытию основных торгов расписки TCS Group подешевели на 1,57%.

"В утренние часы также под давлением были акции "Аэрофлота" на новостях о возможных санкциях Европы, так как компанию подозревают в участии в создании очередного миграционного кризиса", — отмечает аналитик.

К закрытию основных торгов акции "Аэрофлота" подешевели на 1,56%.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии отступили от минимумов дня и пытались вернуться к росту, тем не менее оставаясь ниже краткосрочных сопротивлений 4230 и 1875 пунктов. По сути, рынок продолжает движение в рамках "боковика", ограниченного уровнями 4116-4230 пунктов и 1820-1875 пунктов, от района нижних границ которого отступил в четверг. Ориентир индекса Мосбиржи на следующий торговый день: 4130-4230 пунктов", — отмечает Елена Кожухова из компании "Велес капитал".

"В конце недели ждем нейтральной динамики индексов, фактор пятницы может сдерживать покупателей. Завтра мы узнаем уровень безработицы в Китае, объём промышленного производства еврозоны в сентябре и число открытых вакансий на рынке труда JOLTS в первый месяц осени. Из финрезультатов компаний в рамках сезона отчетности за третий квартал в пятницу выделим отчеты Astrazeneca, Mitsubishi UFJ", — говорит Александр Бахтин из компании "БКС Мир инвестиций".

По его ожиданиям, индекс Мосбиржи 12 ноября может формироваться в пределах 4120-4220 пунктов. А Алексей Головинов из Промсвязьбанка ожидает, что в пятницу этот индекс продолжит консолидироваться в диапазоне 4150–4200 пунктов.