МОСКВА, 12 ноя ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи начал торги пятницы в минусе на дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.07 мск снижается на 0,47%, до 4169,79 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,99%, до 1836,02 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" опускается на 8 копеек, до 71,55 рубля, курс евро — на 9 копеек, до 81,88 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent падает на 0,87%, до 82,15 доллара за баррель.