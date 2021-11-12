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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20211112/835197416.html
Индекс Мосбиржи открылся снижением в пятницу
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Индекс Мосбиржи начал торги пятницы в минусе на дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.07 мск снижается на 0,47%, до 4169,79 пункта,... ПРАЙМ, 12.11.2021
индексы, рынки, новости, индекс мосбиржи, курс евро, доллар цб
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 ноя ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи начал торги пятницы в минусе на дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.07 мск снижается на 0,47%, до 4169,79 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,99%, до 1836,02 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" опускается на 8 копеек, до 71,55 рубля, курс евро — на 9 копеек, до 81,88 рубля.
Январский фьючерс на нефть марки Brent падает на 0,87%, до 82,15 доллара за баррель.