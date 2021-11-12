МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 12 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
10:00 GBP Великобритания — Производительность труда 4,3%  
10:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (октябрь) -0,2% 0,4%
11:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (октябрь) 5,5% 4%
11:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (октябрь) 5,5% 4%
11:00 CNY Китай — Объём выданных займов 1,66 трлн юаней  
13:00 EUR Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (сентябрь) -1,6% -0,5%
16:50 EUR Еврозона — Выступление члена Исполнительного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/, главного экономиста Филиппа Лейна    
17:00 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джонатана Хаскела    
18:00 USD США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (сентябрь) 10,439 млн 10,3 млн
18:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (ноябрь) 67,9 70
18:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (ноябрь) 71,7 72,4
20:10 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)    
21:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 444  
21:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 544  
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ 15 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 419,3 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 215,1 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 7,2 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 125,5 тыс  
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -75,5 тыс  
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -107,6 тыс  
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 20 тыс  
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC -6,1 тыс  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Роснефть — финансовая отчетность по МСФО за 3кв/9м2021 и телеконференция менеджмента    
  RUB Башнефть — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2021    
  RUB Интер РАО — финансовая отчетность по МСФО за 3кв/9м2021 и телеконференция менеджмента    
  RUB ОГК-2 — финансовая отчетность по МСФО за 3кв/9м2021    
  RUB Газпром нефть — СД (изменения в договор об овердрафте с общим лимитом со Сбербанком, договор займа с Газпромом)    
  RUB Лента — СД (вопрос о дивидендной политике)    
  RUB Русагро — СД (вопрос о продлении контракта гендиректора или назначении на должность другого кандидата)    