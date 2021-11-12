События в сфере макроэкономики и бизнеса 12 ноября
МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 12 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|10:00
|GBP
|Великобритания — Производительность труда
|4,3%
|10:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (октябрь)
|-0,2%
|0,4%
|11:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (октябрь)
|5,5%
|4%
|11:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (октябрь)
|5,5%
|4%
|11:00
|CNY
|Китай — Объём выданных займов
|1,66 трлн юаней
|13:00
|EUR
|Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (сентябрь)
|-1,6%
|-0,5%
|16:50
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Исполнительного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/, главного экономиста Филиппа Лейна
|17:00
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джонатана Хаскела
|18:00
|USD
|США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (сентябрь)
|10,439 млн
|10,3 млн
|18:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (ноябрь)
|67,9
|70
|18:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (ноябрь)
|71,7
|72,4
|20:10
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
|21:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|444
|21:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|544
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|15 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|419,3 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|215,1 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|7,2 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|125,5 тыс
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-75,5 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-107,6 тыс
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|20 тыс
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|-6,1 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Роснефть — финансовая отчетность по МСФО за 3кв/9м2021 и телеконференция менеджмента
|RUB
|Башнефть — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2021
|RUB
|Интер РАО — финансовая отчетность по МСФО за 3кв/9м2021 и телеконференция менеджмента
|RUB
|ОГК-2 — финансовая отчетность по МСФО за 3кв/9м2021
|RUB
|Газпром нефть — СД (изменения в договор об овердрафте с общим лимитом со Сбербанком, договор займа с Газпромом)
|RUB
|Лента — СД (вопрос о дивидендной политике)
|RUB
|Русагро — СД (вопрос о продлении контракта гендиректора или назначении на должность другого кандидата)
https://1prime.ru/Financial_market/20211112/835197918.html