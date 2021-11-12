Курс доллара расчетами "завтра" на 11.36 мск растет до 72,12 рубля, евро - до 82,55 рубля
МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Рубль в первой половине торгов пятницы снижается к бивалютной корзине на уходе инвесторов от риска и слабости рынка нефти, американская валюта достигла 72 рублей, следует из данных Мосбиржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 11.36 мск растет на 49 копеек, до 72,12 рубля, курс евро — на 58 копеек, до 82,55 рубля.
Январский фьючерс на нефть марки Brent при этом дешевеет на 0,72% — до 82,27 доллара за баррель. Индекс Мосбиржи снижается на 0,77%.
"На утро пятницы складывается слабонегативный фон для национальной валюты. Фьючерсы на фондовые рынки США пытаются отыграть свои недавние потери, однако нефтяной рынок находится под заметным давлением. Сохраняется консервативный настрой и возможен выход пары в диапазон 72-72,5 рубля за доллар", — такого мнения придерживается Егор Жильников из Промсвязьбанка.
Алексей Антонов из "Алор Брокер" прогнозирует возможное возобновление распродаж на рынке ОФЗ, что с учетом негативного внешнего фона приведет к небольшому ослаблению рубля.
Дмитрий Полевой из компании "Локоинвест" обращает внимание на то, что появляются дополнительные геополитические риски для национальной валюты.
"Умеренный рост рубля в течение большей части локальной сессии (четверга — ред.) был вмиг перечеркнут вечерними сообщениями о том, что США предупредили своих союзников в ЕС о возможном вторжении РФ на Украину. На малоликвидном рынке это вызвало резкое ослабление рубля до отметки 71,8 рубля за доллар", — поясняет эксперт.
В ближайшие дни до стабилизации новостных потоков по украинскому и белорусскому направлениям рубль может быть волатильным, добавляет Полевой.
https://1prime.ru/Financial_market/20211112/835198645.html