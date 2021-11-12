МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Рубль в первой половине торгов пятницы снижается к бивалютной корзине на уходе инвесторов от риска и слабости рынка нефти, американская валюта достигла 72 рублей, следует из данных Мосбиржи. Рублю пока сложно противостоять резким движениям доллара на Forex

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.36 мск растет на 49 копеек, до 72,12 рубля, курс евро — на 58 копеек, до 82,55 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent при этом дешевеет на 0,72% — до 82,27 доллара за баррель. Индекс Мосбиржи снижается на 0,77%.

"На утро пятницы складывается слабонегативный фон для национальной валюты. Фьючерсы на фондовые рынки США пытаются отыграть свои недавние потери, однако нефтяной рынок находится под заметным давлением. Сохраняется консервативный настрой и возможен выход пары в диапазон 72-72,5 рубля за доллар", — такого мнения придерживается Егор Жильников из Промсвязьбанка.

Алексей Антонов из "Алор Брокер" прогнозирует возможное возобновление распродаж на рынке ОФЗ, что с учетом негативного внешнего фона приведет к небольшому ослаблению рубля.

Дмитрий Полевой из компании "Локоинвест" обращает внимание на то, что появляются дополнительные геополитические риски для национальной валюты.

"Умеренный рост рубля в течение большей части локальной сессии (четверга — ред.) был вмиг перечеркнут вечерними сообщениями о том, что США предупредили своих союзников в ЕС о возможном вторжении РФ на Украину. На малоликвидном рынке это вызвало резкое ослабление рубля до отметки 71,8 рубля за доллар", — поясняет эксперт.

В ближайшие дни до стабилизации новостных потоков по украинскому и белорусскому направлениям рубль может быть волатильным, добавляет Полевой.