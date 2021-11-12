МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу растут, французский CAC 40 и немецкий DAX успели обновить исторические рекорды, в то время как британский FTSE 100 опускается на новостях об AstraZeneca и удешевлении нефти, свидетельствуют данные торгов. Цена дизельного топлива бьет рекорд четвертый день подряд

По состоянию на 14.28 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,38% — до 7356,07 пункта, французский CAC 40 поднимался на 0,37% — до 7085,62 пункта, немецкий DAX — на 0,23%, до 16119,3 пункта. Ранее в ходе торгов французский CAC 40 обновил исторический рекорд, который теперь составляет 7097,46 пункта, DAX — достиг наивысших 16120 пунктов.

В ходе торгов некоторые индексы региона успели обновить исторические рекорды. С одной стороны, инвесторы больше склонны к риску на фоне роста индексов США, особенно индекса высокотехнологичных компаний NASDAQ, а с другой — обращают внимание на внутреннюю статистику.

Так, объем промышленного производства в еврозоне в сентябре вырос на 5,2% в годовом выражении вместо ожидаемого роста на 4,1%. В месячном выражении показатель сократился на 0,2%, прогноз предполагал снижение на 0,5%.

При этом ряд факторов сдерживают рост индексов, особенно влияя на британский FTSE 100. Так, акции британо-шведской фармацевтической AstraZeneca дешевеют на 4,5% из-за слабых финрезультатов: несмотря на рост выручки в полтора раза за третий квартал, компания получила чистый убыток.

Сказывается на торгах и снижение нефтяных цен на 1,3-1,5% из-за рисков спроса, что сдерживает стоимость акций компаний энергетического сектора. В результате акции Royal Dutch Shell дешевеют на 1,3%, BP — на 1%, TotalEnergies — на 0,8%.