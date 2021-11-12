2021-11-12T16:59:36+03:00
2021-11-12T16:59:36+03:00
2021-11-12T16:59:36+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20211112/835202546.html
События в сфере макроэкономики и бизнеса 15 ноября
Рынки
Новости
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Ожидаемые в понедельник, 15 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 2:50
JPY
Япония — ВВП (кв/кв)... ПРАЙМ, 12.11.2021
рынки, мнения аналитиков, новости, события в сфере макроэкономики и бизнеса
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 15 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — ВВП (кв/кв) (3кв2021)
|0,5%
|-0,2%
|2:50
|JPY
|Япония — ВВП (г/г) (3кв2021)
|1,9%
|-0,8%
|5:00
|CNY
|Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (октябрь)
|7,3%
|6,2%
|5:00
|CNY
|Китай — Объём промышленного производства (г/г) (октябрь)
|3,1%
|3%
|5:00
|CNY
|Китай — Объем промышленного производства с начала года /YTD/ (г/г) (октябрь)
|11,8%
|
|5:00
|CNY
|Китай — Уровень безработицы
|4,9%
|
|7:30
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (сентябрь)
|-5,4%
|
|13:00
|EUR
|Еврозона — Сальдо торгового баланса (сентябрь)
|4,8 млрд евро
|
|16:30
|USD
|США — Индекс производственной активности NY Empire State (ноябрь)
|19,8
|20,2
|16:30
|CAD
|Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (сентябрь)
|0,5%
|0,5%
|16:30
|CAD
|Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (сентябрь)
|0,3%
|0,5%
Российские события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|
|RUB
|Русагро — финансовая отчетность по МСФО за 3кв/9м2021 и телеконференция менеджмента
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|RUB
|Совкомфлот — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2021
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