МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 15 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — ВВП (кв/кв) (3кв2021) 0,5% -0,2%
2:50 JPY Япония — ВВП (г/г) (3кв2021) 1,9% -0,8%
5:00 CNY Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (октябрь) 7,3% 6,2%
5:00 CNY Китай — Объём промышленного производства (г/г) (октябрь) 3,1% 3%
5:00 CNY Китай — Объем промышленного производства с начала года /YTD/ (г/г) (октябрь) 11,8%  
5:00 CNY Китай — Уровень безработицы 4,9%  
7:30 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (сентябрь) -5,4%  
13:00 EUR Еврозона — Сальдо торгового баланса (сентябрь) 4,8 млрд евро  
16:30 USD США — Индекс производственной активности NY Empire State (ноябрь) 19,8 20,2
16:30 CAD Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (сентябрь) 0,5% 0,5%
16:30 CAD Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (сентябрь) 0,3% 0,5%

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Русагро — финансовая отчетность по МСФО за 3кв/9м2021 и телеконференция менеджмента    
  RUB Совкомфлот — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2021    