МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Рубль перед выходными обновляет локальные минимумы на росте внешнеполитических рисков и удешевлении нефти, а также падении котировок рублевого долга. Долларовая инфляция на максимуме с ноября 1990 года

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.32 мск растёт на 56 копеек, до 72,19 рубля, курс евро — на 63 копейки, до 82,60 рубля, следует из данных Московской биржи.

А ранее в пятницу курс доллара подскочил выше 72,50 рубля, обновив максимум с 6 октября (если не брать в учет краткосрочный скачок доллара 22 октября до 73,725 рубля), евро протестировал 83 рубля.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Цена на нефть марки Brent падает на 1,6%, до 81,6 доллара за баррель. Инвесторы продолжают оценивать краткосрочные перспективы спроса на рынке. Накануне ОПЕК опубликовала свой новый прогноз. В документе организация понизила ожидания от мирового спроса на нефть по итогам года и теперь ждет его роста на 5,7 миллиона баррелей в сутки вместо 5,8 миллиона баррелей, как было месяцем ранее. Курс доллара к мировым валютам готовится завершить неделю ростом

Кроме того, ранее группа сенаторов-демократов направила письмо президенту США Джозефу Байдену с призывом запретить экспорт нефти и начать товарные интервенции из стратегического нефтяного резерва. Это может значительно снизить внешний спрос на нефть в Штатах.

Кроме того, рынок рублевого долга после четырех дней роста опять снижается. Такая динамика поддерживает давление на курс рубля.

Наконец, на российском валютном рынке в конце недели продолжаются дополнительные активные покупки доллара и евро, обозначившиеся вечером в четверг по политическим мотивам.

Источник агентства Блумберг, близкий к Кремлю, указал, что якобы есть план реагирования на "провокации" со стороны Украины. А другой неназванный источник отметил, что Россия якобы должна показать готовность применить силу в случае необходимости. В МИДе РФ ранее опровергли сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной.

Кроме того, в качестве еще одной внешнеполитической причины слабости рубля Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций" называет увеличение рисков из-за ситуации на белорусско-польской границе. Это повышает актуальность фактора пятницы, когда инвесторы наращивают позицию в иностранной валюте, или восстанавливают ее из-за опасений реализации каких-либо рисков во время выходных, добавляет он.

В итоге курсы доллара и евро растут к рублю 0,7% и 0,8%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,9 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Рубль может еще ослабеть из-за повышенного спроса на валюту, внешнеполитических рисков и глобального укрепления доллара, считает Юрий Попов из Sber CIB Investment Research.

А учитывая относительную слабость рубля, дальнейшее ухудшение внешнего фона может привести к закреплению доллара над сопротивлением 72,3 рубля, от которого он сегодня вновь откатился вниз, оценивает Бабин.

Но когда внешнеполитический повод иссякнет, рубль вновь перейдёт к укреплению, поэтому текущий провал его курса можно использовать для открытия длинных позиций в надежде на его рост, заключает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".