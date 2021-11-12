МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Стоимость золота по-прежнему немного опускается в пятницу в рамках коррекции после непрерывного роста в течение шести торговых сессий, что стало самым длительным ростом стоимости с лета, свидетельствуют данные торгов. Акции золотодобывающих компаний защитили от инфляционных страхов

По состоянию на 17.38 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 0,28%, или на 5,35 доллара, до 1858,35 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,86%, до 25,081 доллара за унцию.

Золото дорожало в течение шести торговых сессий подряд. Это самый продолжительный рост с начала июля. За это время стоимость драгметалла поднялась примерно на 4%. Это произошло благодаря инфляции в США, которая достигла 6,2%, что стало рекордом с 1990 года. Поэтому спрос на золото как на инфляционный хедж вырос.

"Золото рассматривается как хорошее средство защиты от инфляции, поэтому рост потребительских цен скорее всего окажет поддержку драгоценному металлу. Однако расхождение показателей с рыночными ожиданиями относительно сроков повышения ставок ФРС и других центральных банков создает возможность для дальнейшего укрепления доллара… Этот сценарий, вероятно, продолжит поддерживать доллар и, следовательно, ограничит потенциал роста стоимости золота", — отметили аналитики Activ Trades, чье мнение приводит газета Wall Street Journal.