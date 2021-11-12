МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу вечером снижается и к евро, и к иене после выхода предварительных данных о неожиданном ухудшении потребительских настроений в США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы в США коррекционно растут

По состоянию на 18.30 мск курс евро к доллару растёт до 1,1451 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1450 доллара, курс доллара к иене снижается до 113,79 иены за доллар со 114,05 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшается на 0,18%, до 95 пунктов.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в ноябре, по предварительной оценке, снизился до 66,8 пункта с октябрьских 71,7 пункта. Аналитики при этом ждали его роста.

В целом же неделя была достаточно позитивной для американской валюты – индекс доллара вырос на 0,8%. Подъем произошел на новостях о максимальной за 30 лет годовой инфляции в США по итогам октября, что вызвало дополнительные ожидания ужесточения монетарной политики в Штатах.

К евро же доллар подорожал почти на 1%. И, по словам аналитика Societe Generale Кита Джакса (Kit Juckes), курс евро в ближайшее время продолжит снижаться в паре с долларом, если инфляция в США продолжит расти на постоянной основе.

"В Соединенных Штатах наблюдается связанный со спросом большой всплеск инфляции, который требует ужесточения монетарной политики. Если сказать простыми словами, в Европе такой ситуации нет", — цитирует эксперта газета Wall Street Journal.