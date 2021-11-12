МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Биржи Европы в пятницу закрылись преимущественно ростом, а по итогам недели все три основных фондовых индекса остались в плюсе, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций упал за день и по итогам всей недели

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,49% — до 7347,91 пункта. Французский CAC 40 вырос на 0,45% — до 7091,4 пункта, немецкий DAX — на 0,07%, до 16094,07 пункта.

А по итогам недели FTSE 100 вырос на 0,6%, САС — на 0,7%, DAX — на 0,3%. В основном росту способствовали хорошие финансовые результаты европейских компаний.

В пятницу французский и немецкий индексы выросли на сильной статистике по еврозоне. Объем промышленного производства стран валютного блока в сентябре вырос на 5,2% в годовом выражении, а в месячном — снизился на 0,2%. Оба показателя оказались лучше прогнозов.

В то же время британский FTSE 100 попал под давление корпоративных новостей. Так, акции британо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca подешевели на 4,5% на слабых финансовых результатах. Несмотря на рост выручки в 1,5 раза, компания получила чистый убыток в третьем квартале

Негатива добавило и снижение цен на нефть примерно на 1%. На этом фоне заметно подешевели акции нефтегазового сектора: BP — на 1,2%, Shell — на 1,1%, TotalEnergies — на 1,6%.