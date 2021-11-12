МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний, кроме расписок "Газпром нефти" и "Ленты", в пятницу подешевели на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций упал за день и по итогам всей недели

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" упала на 5,05%, до 8,43 доллара, "Новатэка" — на 3,41%, до 243,9 доллара, "Лукойла" — на 5,62%, до 94 долларов.

Бумаги "Газпрома" подешевели на 5,99%, до 9,11 доллара, "Газпром нефти" — подорожали на 2,14%, до 35,8 доллара.

Бумаги "Норникеля" уменьшились в цене на 1,72%, до 30,37 доллара, НЛМК — на 4,61%, до 30,18 доллара, "Северстали" — на 2,62%, до 23 долларов.

Расписки ВТБ подешевели на 4,37%, до 1,36 доллара, Сбербанка — на 5,4%, до 19 долларов. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", упала на 3,85%, до 100 долларов.

Стоимость GDR АФК "Система" снизилась на 3,69%, до 7,56 доллара. Бумаги "Ленты" подорожали на 2,49%, до 3,02 доллара, "Магнита" — подешевели на 5,58%, до 17,94 доллара.