Фондовые биржи АТР торгуются без единой динамики на неоднозначной китайской статистике
МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник не демонстрируют единой динамики, при этом китайские — снижаются, в то время как инвесторы оценивают ряд экономических данных из этой страны, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.18 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,29%, до 3528,88 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,35%, до 2458,64 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,24%, до 25266,5 пункта. Южнокорейский KOSPI растёт на 1,04%, до 2999,6 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,34%, до 7468,6 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,46%, до 29747,5 пункта.
Китайские индексы оказались в минусе после выхода макростатистики. Так, промпроизводство в Китае в октябре выросло на 3,5% в годовом выражении, а розничные продажи – на 4,9%. Также с начала года в стране нарастили добычу нефти на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, природного газа — на 9,4%, угля – на 4%. В то же время рост стоимости жилых домов в Китае замедлился в октябре по сравнению с прошлым годом. А уровень безработицы в октябре сохранился на уровне сентября в 4,9%.
Другие основные индексы АТР начинают неделю ростом вслед за рынками США, которые выросли по итогам пятницы в рамках коррекции и на новостях о разделении бизнеса Johnson & Johnson.
В понедельник также были опубликованы данные, согласно которым ВВП Японии в третьем квартале, по предварительной оценке, снизился на 3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Но в квартальном выражении японская экономика увеличилась на 0,8% в июле-сентябре.
Аналитики, мнение которых приводит Франс Пресс, полагают, что сокращение ВВП Японии — это временное явление, поскольку правительство в октябре сняло карантинные ковидные ограничения.
https://1prime.ru/Financial_market/20211115/835213133.html