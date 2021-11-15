МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник не демонстрируют единой динамики, при этом китайские — снижаются, в то время как инвесторы оценивают ряд экономических данных из этой страны, свидетельствуют данные торгов. Пекинская фондовая биржа официально запущена

По состоянию на 7.18 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,29%, до 3528,88 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,35%, до 2458,64 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,24%, до 25266,5 пункта. Южнокорейский KOSPI растёт на 1,04%, до 2999,6 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,34%, до 7468,6 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,46%, до 29747,5 пункта.

Китайские индексы оказались в минусе после выхода макростатистики. Так, промпроизводство в Китае в октябре выросло на 3,5% в годовом выражении, а розничные продажи – на 4,9%. Также с начала года в стране нарастили добычу нефти на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, природного газа — на 9,4%, угля – на 4%. В то же время рост стоимости жилых домов в Китае замедлился в октябре по сравнению с прошлым годом. А уровень безработицы в октябре сохранился на уровне сентября в 4,9%.

Другие основные индексы АТР начинают неделю ростом вслед за рынками США, которые выросли по итогам пятницы в рамках коррекции и на новостях о разделении бизнеса Johnson & Johnson.

В понедельник также были опубликованы данные, согласно которым ВВП Японии в третьем квартале, по предварительной оценке, снизился на 3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Но в квартальном выражении японская экономика увеличилась на 0,8% в июле-сентябре.

Аналитики, мнение которых приводит Франс Пресс, полагают, что сокращение ВВП Японии — это временное явление, поскольку правительство в октябре сняло карантинные ковидные ограничения.