Российский рынок акций частично компенсирует потери пятницы на ослаблении политических рисков
МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций продолжает восстанавливать потери к середине торгов понедельника за счёт отсутствия дальнейшего роста внешнеполитической напряженности, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков.
Индекс Мосбиржи к 14.30 мск растет на 0,72%, до 4151,23 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,27% до 1806,04 пункта. В пятницу эти индексы потеряли 1,62% и 3,79% соответственно.
Курс доллара расчетами "завтра" снижается в то же время на 50 копеек, до 72,39 рубля, курс евро — на 47 копеек, до 82,80 рубля.
Январский фьючерс на нефть марки Brent падает на 1,33%, до 81,08 доллара за баррель.
ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ
"Российский рынок с открытия пытается развить восстановление благодаря некоторому ослаблению геополитических рисков. Опасения их реализации на выходных не оправдались, а заявления сторон возможного конфликта свидетельствуют о вероятном снижении напряженности", — отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".
Динамику лучше рынка при этом демонстрируют акции "Акрона"(+5,5%), расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (+3,25%),"Аэрофлота" (+2,32%), ВТБ (+2,3%), "Норникеля" (+1,58%) и "Газпрома" (+1,5%).
На отрицательной территории торгуются обыкновенные акции "Башнефти"(-2,31%), "Русала"(-0,7%).
Отдельно стоит отметить поведение обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" (-5,15%). В первые минуты торгов бумаги прибавляли в стоимости порядка 7,5%, достигая 50,35 рубля — максимума с января 2020 года.
После этого, в самом начале торгов, Московская биржа даже повысила верхнюю границу ценового коридора для торговли и диапазона оценки рыночных рисков акций компании. А за две предыдущие торговые сессии они прибавили более чем 45%, достигая 49 рублей.
ПРОГНОЗЫ
"Несмотря на слабость рынка нефти, общий благоприятный внешний фон способствует росту российского фондового рынка", — оценивает Владимир Соловьев из Промсвязьбанка.
Впрочем, повышательный отскок за счёт спада внешнеполитической напряженности отыгран, считает Дмитрий Александров из компании "Универ капитал".
В итоге с открытием американского рынка во второй половине дня индекс Мосбиржи может растерять свой дневной рост, вернувшись в середину диапазона 4100-4150 пунктов, не исключает Соловьев.
В любом случае дальнейшее движение рынка акций РФ будет зависеть от общей динамики внешних рынков, и индекс Мосбиржи может закрыться в диапазоне 4135-4140 пунктов, заключает Александров.
https://1prime.ru/Financial_market/20211115/835219205.html