МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций продолжает восстанавливать потери к середине торгов понедельника за счёт отсутствия дальнейшего роста внешнеполитической напряженности, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Рухнут первыми. На фондовом рынке образуются опасные связи

Индекс Мосбиржи к 14.30 мск растет на 0,72%, до 4151,23 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,27% до 1806,04 пункта. В пятницу эти индексы потеряли 1,62% и 3,79% соответственно.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается в то же время на 50 копеек, до 72,39 рубля, курс евро — на 47 копеек, до 82,80 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent падает на 1,33%, до 81,08 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

"Российский рынок с открытия пытается развить восстановление благодаря некоторому ослаблению геополитических рисков. Опасения их реализации на выходных не оправдались, а заявления сторон возможного конфликта свидетельствуют о вероятном снижении напряженности", — отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

Динамику лучше рынка при этом демонстрируют акции "Акрона"(+5,5%), расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (+3,25%),"Аэрофлота" (+2,32%), ВТБ (+2,3%), "Норникеля" (+1,58%) и "Газпрома" (+1,5%).

На отрицательной территории торгуются обыкновенные акции "Башнефти"(-2,31%), "Русала"(-0,7%).

Отдельно стоит отметить поведение обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" (-5,15%). В первые минуты торгов бумаги прибавляли в стоимости порядка 7,5%, достигая 50,35 рубля — максимума с января 2020 года.

После этого, в самом начале торгов, Московская биржа даже повысила верхнюю границу ценового коридора для торговли и диапазона оценки рыночных рисков акций компании. А за две предыдущие торговые сессии они прибавили более чем 45%, достигая 49 рублей. Нефть дешевеет более чем на 1%

ПРОГНОЗЫ

"Несмотря на слабость рынка нефти, общий благоприятный внешний фон способствует росту российского фондового рынка", — оценивает Владимир Соловьев из Промсвязьбанка.

Впрочем, повышательный отскок за счёт спада внешнеполитической напряженности отыгран, считает Дмитрий Александров из компании "Универ капитал".

В итоге с открытием американского рынка во второй половине дня индекс Мосбиржи может растерять свой дневной рост, вернувшись в середину диапазона 4100-4150 пунктов, не исключает Соловьев.

В любом случае дальнейшее движение рынка акций РФ будет зависеть от общей динамики внешних рынков, и индекс Мосбиржи может закрыться в диапазоне 4135-4140 пунктов, заключает Александров.